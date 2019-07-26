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    Жизнь

    Мясо по-бургундски: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

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    Юлия Панкова - Мясо по-бургундски: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
    Юлия Панкова

    Телеведущая раскрыла секрет нежного мяса

    Хочешь узнать, как приготовить мясо по-бургундски так, чтобы твои гости не могли от него оторваться? Вот рецепт приготовления традиционного французского блюда от новой ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

    Идеальное, мягкое, очень насыщенное, с бархатным соусом. Да что говорить, это мясо можно есть губами. А от рецепта я вообще в восторге. Вам нужны только хорошая говядина, овощи, вино и 3 часа, чтобы все это хорошенько протомилось. Не бойтесь – над кастрюлями стоять не надо, оно все самостоятельно готовится.

    Мясо по-бургундски: ингредиенты для приготовления

    •             1 кг говядины (лучше брать заднюю часть, грудинку, ошеек или голяшку)

    •             180 г бекона

    •             2 моркови

    •             10 луковок шалота

    •             750 мл красного сухого вина

    •             500 мл говяжьего бульона (варила на костях)

    •             2 ст. л. томатной пасты

    •             4 ст. л. муки

    •             2 ч л. соли

    •             2-3 веточки петрушки

    •             2 зубчика чеснока

    •             2-3 веточки тимьяна

    •             1 лавровый лист

    •             растительное масло (+ кусочек сливочного)

    •             перец

    Готовим мясо по-бургундски:

    1. Бекон нарезаем кусочками. Разогреваем глубокий сотейник с растительным маслом (2 ст.л.) и кусочком сливочного. Вытапливаем жир из бекона 4-5минут, выкладываем на тарелку.

    2. Говядину промываем и высушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем кусочками размером примерно с небольшое яйцо. Вновь разогреваем масло с жиром практически до горения. Поджариваем мясо порциями (все сразу не поместится), пока не подрумянится со всех сторон, и откладываем к бекону.

    3. Моем, нарезаем морковку небольшими брусочками, чистим лук. Обжариваем их в кипящем масле с жиром. Выкладываем отдельно на тарелку.

    4. Возвращаем мясо и бекон в сотейник, добавляем соль, перец – перемешиваем. Затем присыпаем мукой (2 ст.л.) и снова перемешиваем.

    5. Заливаем красным вином, доливаем говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.

    6. Добавляем томатную пасту, чеснок, раздавленный ножом, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, морковку, лук и бекон. Доводим содержимое сотейника до кипения, затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2,5-3 часа. Готово!

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    рецепт телеведущая
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