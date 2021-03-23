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    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу

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    Максим Коломиец, Виктор Рекало, Дмитрий Радзецкий - Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Максим Коломиец, Виктор Рекало, Дмитрий Радзецкий
    Фото: Алина Гармаш

    В карантин весь наш прекрасный мир поставлен на паузу. Но без искусства, музыки и культуры в мире будет тишина

    Киевский арт-куб Kora — место, где до карантина звучала самая крутая и интересная музыка — от классики до авангарда и любых экспериментов и импровизаций. Это творческая мастерская, созданная композитором/гобоистом Максимом Коломийцем и композитором/гитаристом Дмитрием Радзецким.

    Kora Late Night — новый формат, специально адаптированный под условия карантина. Это серии онлайн-концертов, где звучит современная академическая музыка, электроника, электроакустика, импровизация с беседами с артистами. Следите за трансляциями на странице Kora в Фейсбуке.

    Программа Kora Late Night:

    24.03 — Ukiez (этно фолк). Авторская музыка и обработки украинских народных песен

    31.03 — Максим Коломиец (гобой) и Инна Воробец (флейта). Современная академическая музыка

    7.04 — Алла Загайкевич. Электро-акустическая музыка.

    13.04 — Илья Разумейко и Роман Григорив. Импровизация на препарированных струнных инструментах.

    21.04 — Дина Писаренко и Антоний Барышевский. Презентация рояля Weinbach арт-куба Kora

    28.04 — Волошка и Сергей Радзецкий. Поэзия + бас-гитара.

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    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Онлайн-концерты с эффектом присутствия. Kora Late Night объявили программу
    Фото: Алина Гармаш

    Формат научно-популярный: музыканты играют, а ведущие (Дмитрий Радзецкий, Максим Коломиец) задают вопросы, провоцируют и шутят. Музыка, которую будет транслировать Kora, аутсайдерская, она как зазор в нише: многое что-то знают и что-то слышали, но что именно?

    Kora Late Night Show реализуется в содружестве с компанией Lamo Ukriane, которая единственная в Украине создает бинауральное звучание онлайн-концертов, звучание которое позволяет ощутить эффект «присутствия» на концерте в живую, ощущая пространство, габариты зала, расстояние до музыкантов и многие другие психо-акустические свойства.

    Теги: музыка
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