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    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру

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    Певица Селена Гомес - Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Певица Селена Гомес
    instagram.com/selenagomez

    Свой дебютный альбом Kiss & Tell певица выпустила в 2009 году

    Американская певица Селена Гомес сообщила о скором завершении музыкальной карьеры. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.

    28-летняя артистка решила, что не всегда будет заниматься музыкой. «Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?» — порассуждала исполнительница. Она отметила, что своей лучшей композицией считает Lose You to Love Me, однако, по ее словам, эта песня нравится далеко не всем.

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    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    Популярная американская певица Селена Гомес решила завершить карьеру
    instagram.com/selenagomez

    «Многим нравится моя музыка, и за это я им благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет совсем другим», — заявила Гомес. Она добавила, что релиз будет ее последней попыткой изменить свой стиль.

    Свой дебютный альбом Kiss & Tell певица выпустила в 2009 году. Позже она записала три сольных пластинки и два релиза в составе группы Selena Gomez & the Scene.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес музыка
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