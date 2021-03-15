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    Грэмми-2021. Полный список победителей

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    Грэмми-2021. Полный список победителей

    Награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии

    В Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа.

    Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

    Полный список победителей публикуем ниже:

    Альбом года

    Тейлор Свифт — Folklore

    Запись года

    Билли Айлиш — Everything I Wanted

    Песня года

    H.E.R. — I Can’t Breathe

    Лучший новый исполнитель

    Megan Thee Stallion

    Лучшая рэп-песня

    Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)

    Лучшее рэп-исполнение

    Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)

    Лучший рэп-альбом

    Nas — King’s Disease

    Лучшее сольное поп-исполнение

    Гарри Стайлз — Watermelon Sugar

    Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой

    Леди Гага и Ариана Гранде — Rain on Me

    Лучший поп-альбом

    Дуа Липа — Future Nostalgia

    Лучшее рок-исполнение

    Fiona Apple — Shameika

    Лучший рок-альбом

    The Strokes — The New Abnormal

    Лучший альтернативный альбом

    Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters

    Лучший танцевальный/электронный альбом

    Kaytranada — Bubba

    Лучшее R&B-исполнение

    Бейонсе — Black Parade

    Лучший прогрессивный R&B-альбом

    Thundercat — It Is What It Is

    Лучшее кантри-исполнение

    Vince Gill — When My Amy Prays

    Лучший кантри-альбом

    Miranda Lambert — Wildcard

    Лучший латинский поп или урбан-альбом

    Bad Bunny — YHLQMDLG

    Лучшая ремикс-запись

    Imanbek — Roses (Imanbek Remix)

    Лучшее музыкальное видео

    Бейонсе — Brown Skin Girl

    Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

    Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес музыка
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