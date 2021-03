Грэмми-2021. Полный список победителей

Награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии

В Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа.

Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

Полный список победителей публикуем ниже:

Альбом года

Тейлор Свифт — Folklore

Запись года

Билли Айлиш — Everything I Wanted

Песня года

H.E.R. — I Can’t Breathe

Лучший новый исполнитель

Megan Thee Stallion

Лучшая рэп-песня

Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)

Лучшее рэп-исполнение

Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)

Лучший рэп-альбом

Nas — King’s Disease

Лучшее сольное поп-исполнение

Гарри Стайлз — Watermelon Sugar

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой

Леди Гага и Ариана Гранде — Rain on Me

Лучший поп-альбом

Дуа Липа — Future Nostalgia

Лучшее рок-исполнение

Fiona Apple — Shameika

Лучший рок-альбом

The Strokes — The New Abnormal

Лучший альтернативный альбом

Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters

Лучший танцевальный/электронный альбом

Kaytranada — Bubba

Лучшее R&B-исполнение

Бейонсе — Black Parade

Лучший прогрессивный R&B-альбом

Thundercat — It Is What It Is

Лучшее кантри-исполнение

Vince Gill — When My Amy Prays

Лучший кантри-альбом

Miranda Lambert — Wildcard

Лучший латинский поп или урбан-альбом

Bad Bunny — YHLQMDLG

Лучшая ремикс-запись

Imanbek — Roses (Imanbek Remix)

Лучшее музыкальное видео

Бейонсе — Brown Skin Girl

Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.