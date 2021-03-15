Грэмми-2021. Полный список победителей
Награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии
В Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа.
Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.
Полный список победителей публикуем ниже:
Альбом года
Тейлор Свифт — Folklore
Запись года
Билли Айлиш — Everything I Wanted
Песня года
H.E.R. — I Can’t Breathe
Лучший новый исполнитель
Megan Thee Stallion
Лучшая рэп-песня
Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)
Лучшее рэп-исполнение
Megan Thee Stallion — Savage (feat Бейонсе)
Лучший рэп-альбом
Nas — King’s Disease
Лучшее сольное поп-исполнение
Гарри Стайлз — Watermelon Sugar
Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой
Леди Гага и Ариана Гранде — Rain on Me
Лучший поп-альбом
Дуа Липа — Future Nostalgia
Лучшее рок-исполнение
Fiona Apple — Shameika
Лучший рок-альбом
The Strokes — The New Abnormal
Лучший альтернативный альбом
Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters
Лучший танцевальный/электронный альбом
Kaytranada — Bubba
Лучшее R&B-исполнение
Бейонсе — Black Parade
Лучший прогрессивный R&B-альбом
Thundercat — It Is What It Is
Лучшее кантри-исполнение
Vince Gill — When My Amy Prays
Лучший кантри-альбом
Miranda Lambert — Wildcard
Лучший латинский поп или урбан-альбом
Bad Bunny — YHLQMDLG
Лучшая ремикс-запись
Imanbek — Roses (Imanbek Remix)
Лучшее музыкальное видео
Бейонсе — Brown Skin Girl
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