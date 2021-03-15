20-летний студент железнодорожного училища получил «Грэмми» за вирусный трек из Tik Tok

Композиция выиграла в номинации «Лучший ремикс»

20-летний Иманбек Зейкенов, студент казахстанского железнодорожного училища, давно уже стал звездой соцсетей. Славу ему принес ремикс на трек рэпера Saint Jhn Roses, который парень опубликовал пару лет назад в своих соцсетях.

В итоге его версия песни стала настолько популярной, что обошла оригинал, стала вирусной в Тиктоке и получила номинацию на самую престижную музыкальную премию — «Грэмми». Мало того, Иманбек заветную награду выиграл. Как стало известно из списка победителей, опубликованном LA Times, его композиция выиграла в номинации «Лучший ремикс».

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа. Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

Полный список победителей читайте здесь.

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