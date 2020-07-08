Опубликован некролог Эннио Морриконе, который композитор успел написать перед смертью



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Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни

Музыканта похоронили под к фильму «Миссия»

Во вторник, 7 июля, легендарного итальянского композитора и дирижера Эннио Морриконе похоронили под музыку к фильму «Миссия» на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима.

Напомним, известный композитор умер на 92-м году жизни в ночь на 6 июля. Причиной смерти стало последствие падения - Морриконе сломал бедренную кость.

Перед уходом из жизни композитор успел написать некролог, где было сказано, что решение провести прощание с дирижером без присутствия широкой публики было желанием самого Морриконе. «Я не хочу, чтобы вас беспокоили», - объяснил он.

В своем послании композитор также говорит о своей любви к трем своим младшим сестрам и тем, кого любили они, а также к невестке, четырем своим детям и четырем внукам.

Эннио Морриконе стал автором более 400 саундтреков к различным фильмам. Композитор был награжден двумя премиями Оскар. В 2007 году он получил статуэтку за выдающиеся заслуги в кинематографе и в 2016 году за лучшую музыку - к картине Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».