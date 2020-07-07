Tayanna снялась полностью обнаженной в откровенной фотосессии



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Украинская певица Tayanna Фото: xxl ukraine

Артистка украсила мужской глянец

Украинская певица Tayanna поразила фанатов новой фотосессией. Артистка стала украшением журнала для мужчин XXL, в котором приняла участие в эротических съемках. На фотографиях смелая артистка предстает полностью обнаженной, а также в провокационных нарядах.

Tayanna продемонстрировала стройную подкаченную фигуру, а также засветила бюст. В интервью изданию певица поразмыслила о том, что женщина должна чувствовать свою красоту.

«Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир, становлюсь сильнее и более открытой», - сказала Tayanna.