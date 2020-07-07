Китаец, которому родственники устроили пышные похороны, вернулся домой через два месяца



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Китайцы потребовала у больницы, где за их родственника выдали другого человека, компенсацию

В Китае 43-летний мужчина, страдающий расстройством психики, вернулся домой через два месяца после исчезновения. Родственники считали его умершим, потому что врачи сообщили семье, что он умер в больнице от инфекционного заболевания, сообщает The Daily Mail.

Мужчина исчез в марте 2020 года, его родственники обратились в полицию. В апреле им сообщили, что разыскиваемый мужчина, предположительно, находится в больнице в другом городе. Семья приехала в госпиталь, где им сказали, что у мужчины диагностировано серьёзное инфекционное заболевание. Медики не разрешили родственникам приближаться к пациенту из-за риска заражения. Дядя больного не узнал его из-за кислородной маски. Вскоре мужчина умер. Его тело кремировали из-за мер борьбы с коронавирусом.

Семья потратила 140 тысяч юаней на пышные похороны, как оказалось, постороннего человека. В июне им позвонили из другой провинции Китая и сообщили, что нашли бездомного, который, вероятно, является членом их семьи. Вскоре семейство воссоединилось.

Китайцы потребовала у больницы, где за их родственника выдали другого человека, компенсацию. Медики объяснили, что перепутали мужчин, потому что они были очень похожи, а кроме того, у пациента госпиталя были документы на имя пропавшего китайца.