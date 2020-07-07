«Панянка» раскрепостилась. Ольга Фреймут оголила грудь на пикантном фото



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Телеведущая Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia/

Ведущая взбудоражила сеть черно-белым пикантным фото

Популярная телеведущая Ольга Фреймут предпочитает публиковать в соцсетях снимки в изысканных образах и довольно скромных нарядах, демонстрируя стиль и безупречный вкус, а вот пикантные кадры с ее участием увидишь нечасто. Но 38-летняя ведущая решила сделать исключение и показала одновремено эстетичный и откровенный снимок с обнаженной грудью.

instagram.com/freimutolia/

Ведущая позирует в брючном костюме от Chloé без белья. Она расстегнула удлиненный жакет, позволив поклонникам оценить ее обнаженную грудь, а широкие брюки-клеш с высокой талией подчеркивали стройность форм Ольги.

«Старомодное фото на пленку», - гласит подпись к черно-белому кадру, стилизованному под пленочный.

Мнения поклонников о фото разделились – одни оценили эстетичность и сексуальность кадра и посчитали его соблазнительным, но сдержанным, другие же сделали ведущей замечание.