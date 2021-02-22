От коронавируса умерла мать легендарного футболиста

71-летняя Мигелина Элои Дос Сантос скончалась в больнице родного города Порту-Алегри

Коронавирус нанес болезненный удар по легенде мирового футбола. Роналдиньо в октябре прошлого года сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Игрок заверил, что болезнь у него протекала бессимптомно.

А в декабре тяжело заболела мать форварда. Мигелина Элои Дос Сантос попала в больницу. «Дорогие друзья, у моей мамы Covid-19, и мы сражаемся за ее выздоровление. Она находится в палате интенсивной терапии, где получает всю возможную помощь. Я заранее благодарен вам за молитвы и позитивные мысли», — написал тогда на своей странице в Twitter футболист.

Врачи в течение двух месяцев боролись за жизнь пенсионерки. Сегодня, 21 февраля, ее сердце остановилось. Она умерла в реанимации Порту-Алегри. В связи с потерей мамы Роналдиньо установил в своем профиле в Twitter черное фото.

Ранее доктор Комаровский оценил все шансы заболеть Covid-19 повторно.

По словам Комаровского, доказанных случаев повторного заболевания зарегистрировано очень мало: несколько десятков примеров на весь мир. Однако специалист отметил, что множество людей из разных стран, перенесших Covid-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы.