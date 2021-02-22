Дорофеева в постельной фотосессии показала Дантесу все известные ей позы

Звезда устроила постельную фотосъемку в откровенных позах

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантной фотосессией. Звезда в своем Инстаграме показала, как позировала сексуально в постели.

Поклонникам в сети понравилась фотосессия Дорофевой в кровати. Они оставили множество приятных комментариев под серией снимков.

«Какая ты замечательная», «Кошка», «Сразу видно, что Дорофеева львица», – писали в комментариях поклонники.

После лечения некоторые кошки отправляются в семьи, а другие продолжают жить в приюте. Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.