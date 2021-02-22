Очередные звезды 2000-х пытались развернуть судейские кресла на «Голосе страны» (видео)

Артистки не продлили участие в шоу

В пятом выпуске вокального шоу «Голос страны-11» последними на сцене пели сестры — Анна и Ангелина Завальские, ранее известные как дуэт «Алиби».

Артистки возвращаются в шоу-бизнес после 5-летнего перерыва с новым названием The Alibi Sisters. Исполнительницы за это время реализовали себя как мамы и теперь с новыми силами будут покорять украинских слушателей.

Для слепых прослушиваний певицы выбрали Barry Sisters — Chiribim Chiribom.

Все звездные наставники развернули свои кресла и были ошеломлены, когда увидели, кто для них пел. Со своей стороны, девушки заявили, что не собираются участвовать в шоу и дают возможность проявить себя другим талантливым исполнителям. Но тренеры начали уговаривать дуэт остаться в проекте.

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Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.