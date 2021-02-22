Очередные звезды 2000-х пытались развернуть судейские кресла на «Голосе страны» (видео)
Экс-«Алиби» ошеломили своим выступлением
Артистки не продлили участие в шоу
В пятом выпуске вокального шоу «Голос страны-11» последними на сцене пели сестры — Анна и Ангелина Завальские, ранее известные как дуэт «Алиби».
Артистки возвращаются в шоу-бизнес после 5-летнего перерыва с новым названием The Alibi Sisters. Исполнительницы за это время реализовали себя как мамы и теперь с новыми силами будут покорять украинских слушателей.
Для слепых прослушиваний певицы выбрали Barry Sisters — Chiribim Chiribom.
Все звездные наставники развернули свои кресла и были ошеломлены, когда увидели, кто для них пел. Со своей стороны, девушки заявили, что не собираются участвовать в шоу и дают возможность проявить себя другим талантливым исполнителям. Но тренеры начали уговаривать дуэт остаться в проекте.
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