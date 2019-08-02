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    Жизнь

    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой

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    Франсия Райса и Селена Гомес - Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Франсия Райса и Селена Гомес

    Девушки не обменивались сообщениями и не встречались уже больше полугода

    Франсия Райса два года назад пожертвовала певице Селене Гомес свою почку. Пересадка органа потребовалась после начавшихся осложнений перенесенной «волчанки».Селена была очень благодарна Франсии за помощь, без которой она могла бы умереть. Но сегодня стало известно невеселое продолжение этой истории.

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    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
    Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой

    Оказывается, уже около семи месяцев Райса не общается с Гомес. Дело в том, что одним из условий, которое выдвинула Франсия перед тем, как согласиться на операцию, был отказ певицы от алкоголя. Но журналисты, да и сама подруга стали замечать, что звезда не отказывается пропустить стаканчик-другой на отдыхе или вечеринках, пишет Radar Online.

    Понимая, какому риску она подверглась ради подруги, не сдержавшей обещание, Франсия перестала общаться с Селеной. Сама же певица, по информации инсайдера, в октябре прошлого года успела побывать в психиатрической клинике из-за бесконечных вечеринок и пристрастия к алкоголю.

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    певица
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