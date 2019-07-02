Открутить крышку бутылки ударом ноги: в сети запустили флешмоб #BottleCapChallenge



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Во флешмобе уже приняли участие Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор и Джон Мэйер.

В интернете набирает популярность челлендж #BottleCapChallenge, где участники ударом ноги с разворота пытаются открутить крышку бутылки. Инициатором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Именно он бросил вызов Джейсону Стэйтему и чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham) 1 Июл 2019 в 9:09 PDT

Также вызов приняли боец смешанного стиля Конор Макгрегор, певец Джон Мэйер и другие знаменитости.