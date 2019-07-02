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    Жизнь

    Открутить крышку бутылки ударом ноги: в сети запустили флешмоб #BottleCapChallenge

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    instagram.com/jasonstatham/ - Открутить крышку бутылки ударом ноги: в сети запустили флешмоб #BottleCapChallenge
    instagram.com/jasonstatham/

    Во флешмобе уже приняли участие Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор и Джон Мэйер.

    В интернете набирает популярность челлендж #BottleCapChallenge, где участники ударом ноги с разворота пытаются открутить крышку бутылки. Инициатором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Именно он бросил вызов Джейсону Стэйтему и чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину.

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    Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

    Также вызов приняли боец смешанного стиля Конор Макгрегор, певец Джон Мэйер и другие знаменитости.

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    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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