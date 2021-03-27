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    «Паломница»-миллиардерша Марченко стала бабушкой (фото)

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    В феврале Оксана Марченко попала под санкции СНБО - «Паломница»-миллиардерша Марченко стала бабушкой (фото)

    В феврале Оксана Марченко попала под санкции СНБО

    Фото: «Обозреватель»

    Героиня фильма «Паломница» назвала внука в честь кума Путина

    У сына жены скандального политика Виктора Медведчука, телеведущей Оксаны Марченко родился внук. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Фейсбуке.

    «Дорогие друзья, вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился замечательный мальчик! У меня соответственно – внук! Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель – так ребята назвали малыша, в честь дедушки. От добрых людей принимаю поздравления, злых – просьба не писать, чтобы ваше зло к вам не вернулось ..», – написала она.

    Богдан Марченко – сын телеведущей от первого брака с экс-народным дерпутатом Виталия Коржа, который учится в Швейцарии. В прошлом году Оксана Марченко опубликовала фото Богдана, приветствуя его с 23-летием.

    Как известно 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: Оксана Марченко новости телеведущая
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