Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью



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Немецкий художник создает невероятные 3D рисунки на простых плоских поверхностях

Стефан Пабст - профессиональный художник, живущий в Германии. Он вдохновляет людей своим искусством, показывая магию живописи.

Он делает много видов рисунков, особенно выделяются рисунки трехмерной иллюзии, которые он делает. Они выглядят абсолютно невероятно и реалистично.

Стефан Пабст использует карандаши, масла и ручки для создания своих художественных произведений и рисует их на простых кусочках бумаги или даже картона.

Он изображает животных, предметы быта, персонажей поп-культуры, знаменитостей и многое другое.

Джерело: boredpanda.com