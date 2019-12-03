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    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью

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    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью

    Немецкий художник создает невероятные 3D рисунки на простых плоских поверхностях

    Стефан Пабст - профессиональный художник, живущий в Германии. Он вдохновляет людей своим искусством, показывая магию живописи.

    Он делает много видов рисунков, особенно выделяются рисунки трехмерной иллюзии, которые он делает. Они выглядят абсолютно невероятно и реалистично.

    Стефан Пабст использует карандаши, масла и ручки для создания своих художественных произведений и рисует их на простых кусочках бумаги или даже картона.

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    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью
    Настоящее или нарисованное? Художник играет с реальностью

    Он изображает животных, предметы быта, персонажей поп-культуры, знаменитостей и многое другое.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
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