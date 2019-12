Картину Поля Гогена продали на аукционе за €9,5 миллиона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картина «Толстое дерево» ушла с молотка почти в два раза больше начальной цены

Ряд искусствоведов призвали пересмотреть творчество художника, так как он вступал в сексуальную связь с несовершеннолетними

Картину французского художника Поля Гогена Te Bourao (II) («Толстое дерево») продали на аукционе в Париже за €9,5 миллиона (около 676 миллионов рублей), сообщили в аукционном доме Artcurial, который был организатором торгов.

Полотно, на котором изображен ручей с птицами и цветами в сине-зеленых тонах, относится к таитянскому периоду в творчестве Гогена. Всего на острове художник написал девять картин.

In Pictures - Notre sélection parmi les ventes d’art moderne et contemporain à Paris.

––

Artcurial met en vente une œuvre de Gauguin de la période tahitienne (est. 5 à 7 millions d’euros). Cette toile au subtil camaïeu « bleu vert Véronèse », comme l… https://t.co/ZeXai6XP66 pic.twitter.com/K8A7lZuIBd — The Art Newspaper France (@TANdailyFrance) December 2, 2019

«Таитянский шедевр Поля Гогена «Толстое дерево», созданный в 1897 году, продан за €9,5 миллиона».

В середине ноября вокруг биографии художника разгорелся скандал: в New York Times вышла статья под названием «Не пора ли отменить Гогена?» (Is It Time Gauguin Got Canceled?), посвященная выставке работ живописца в Национальной галерее в Лондоне.

Издание напомнило, что на картине «Предки Техаʼаманы (у Техаʼаманы много родителей)» изображена не просто юная таитянка, а девочка 13−14 лет, с которой художник имел сексуальную связь. Журналисты отметили, что кураторы выставки добавили в аудиогид и описание к картинам информацию о том, что Гоген «использовал свое привилегированное положение человека с Запада, чтобы по максимуму использовать доступные ему сексуальные свободы».