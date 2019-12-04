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    Жизнь

    Картину Поля Гогена продали на аукционе за €9,5 миллиона

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    <p>Картина &laquo;Толстое дерево&raquo; ушла с молотка почти в два раза больше начальной цены</p> <div></div> - Картину Поля Гогена продали на аукционе за €9,5 миллиона

    Картина «Толстое дерево» ушла с молотка почти в два раза больше начальной цены

    Ряд искусствоведов призвали пересмотреть творчество художника, так как он вступал в сексуальную связь с несовершеннолетними

    Картину французского художника Поля Гогена Te Bourao (II) («Толстое дерево») продали на аукционе в Париже за €9,5 миллиона (около 676 миллионов рублей), сообщили в аукционном доме Artcurial, который был организатором торгов.

    Полотно, на котором изображен ручей с птицами и цветами в сине-зеленых тонах, относится к таитянскому периоду в творчестве Гогена. Всего на острове художник написал девять картин.

    «Таитянский шедевр Поля Гогена «Толстое дерево», созданный в 1897 году, продан за €9,5 миллиона».

    В середине ноября вокруг биографии художника разгорелся скандал: в New York Times вышла статья под названием «Не пора ли отменить Гогена?» (Is It Time Gauguin Got Canceled?), посвященная выставке работ живописца в Национальной галерее в Лондоне.

    Издание напомнило, что на картине «Предки Техаʼаманы (у Техаʼаманы много родителей)» изображена не просто юная таитянка, а девочка 13−14 лет, с которой художник имел сексуальную связь. Журналисты отметили, что кураторы выставки добавили в аудиогид и описание к картинам информацию о том, что Гоген «использовал свое привилегированное положение человека с Запада, чтобы по максимуму использовать доступные ему сексуальные свободы».

    искусство
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