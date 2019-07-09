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    Жизнь

    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже

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    Кендалл Дженнер - Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Кендалл Дженнер

    Топ-модель показала отличную фигуру

    23-летняя Кендалл Дженнер после трудовых будней отправилась на греческий остров Миконос, чтобы отдохнуть в компании друзей. Папарацци сделали снимки модели, на которых ее фигура в желтом бикини выглядит идеально.

    Супермодель наслаждается греческими каникулами. Девушка вместе с друзьями отдыхает в барах, катается на яхтах и нежится на пляже. Назойливым папарацци всё-таки удалось сделать несколько кадров королевы подиумов.

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    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже
    Папарацци засняли соблазнительную Кендалл Дженнер в бикини на пляже

    Кендалл загорала в желтом купальнике под палящими лучами средиземноморского солнца. Она была в темных очках и с золотой цепочкой на груди. Волосы Дженнер убрала в пучок. Фигурой модели можно только восхищаться: ни грамма лишнего веса, подтянутые ноги, упругая попа и плоский живот.

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