Пара из Норвегии делала ремонт в доме и нашла под полом могилу викинга



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krestiansen/Instagram

Предполагается, что захоронению может быть более тысячи лет

Жительница Норвегии Марианн Кристиансен и ее муж случайно нашли древнее захоронение эпохи викингов во время ремонта. Об этом пишет издание The Local.

В начале мая супруги задумали сделать ремонт в доме, построенном прадедом Марианн в 1914 году. Когда они сняли старые половицы, чтобы сделать теплоизоляцию, то обнаружили под полом старый топор и стеклянную бусину. Прибывшие к ним археологи заявили, что, вероятно, все это время семья жила над древней могилой викинга.

krestiansen/Instagram

«Мы подумали, что бусина — колесо от игрушечной машинки», — рассказала Марианн. Но потом они увидели топор и обратились в администрацию округа Нурланд.

К ним прибыли археологи. Специалисты предположили, что под домом находится могила викингов. Бусина и топор, по их оценкам, относятся к 950−1050 годам, на которые пришелся закат эпохи викингов.

«Я никогда не слышал ни о чем подобном, хотя я работаю в этой сфере почти 30 лет, — рассказал археолог Мартинус Хауглид. — Думаю, они [Марианн и ее муж] получат награду. Это нормальная ситуация для Норвегии — люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства».

Бусину и топор отправили в музей, а в доме Марианн начались раскопки, поэтому ремонт пока пришлось отложить.