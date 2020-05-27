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    Думки вголос

    Маски-шоу в Музеї Гончара: в Україні відсутнє верховенство право, але є право Банкової

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення музею Івана Гончара - Маски-шоу в Музеї Гончара: в Україні відсутнє верховенство право, але є право Банкової
    26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення музею Івана Гончара

    Абсолютна влада п'янить і паморочить голову. Тільки похмілля може бути вкрай неприємним і болючим

    Мовою оригіналу

    Все высказались по эпикфейл шоу, которое устроило ДБР в музее Гончара? Тогда и я вставлю свои пять копеек. И я не буду скатываться в разбирательство виновен Порошенко или нет. Ведь я не следствие и не суд, как и вы. Я напишу о том, что вчера мы увидели, что в Украине верховенство права отсутствует, а правоохранители и бандиты по факту отличаются лишь наличием у них удостоверений. Бандит с удостоверением - это уже правоохранитель. И вот почему я делаю такие выводы.

    Вчера у меня была череда встреч. Одна из них была с человеком, который всегда консультирует меня по культурным и гуманитарным вопросам. А еще он когда-то руководил музеем в Киеве. И я увидел в его глазах неподдельный ужас от всего происходящего.

    - Поймите, Борислав, - взволнованно говорил он, - меня в данном контексте вообще не интересует состав преступления Порошенко или его отсутствие. Меня, как музейщика, интересует то, как мне или любому другому руководителю музея действовать в такой жуткой ситуации, когда на территорию объекта силой прорываются вооруженные люди и там закрываются. А я, как музейный работник, несу ответственность за ценности, которые там находятся и персональную уголовную ответственность. И ведь я по закону должен предпринять все возможные меры по их сохранности. Понимаете?

    Я это понимаю. Но я не понимаю другого. На каком основании происходил штурм музея. Музея, Карл!!! Это что такое? Может кто-то в ДБР перепутал выставку в музее с бунтом в тюрьме? Или теперь полностью подконтрольное Офису президенту ДБР занимается акциями устрашения? Что это за хрень? Порошенко потроллил ДБР и мы увидели в ответ на это штурм музея силами спецназа ДБР? За наши с вами деньги? И я понял, что теперь за троллинг Зеленского или кого-то из его «прислуги» ко мне тоже может ворваться спецназ из бандюков с удостоверениями сотрудников каких-то правоохранительных органов. Троллить в Украине можно лишь самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель.

    Особый цинизм и в том, что ДБР публично и официально сообщило, что штурма не было. Это был... осмотр картин. Не верите? Тогда я приведу ответ ДБР, которое в лучших традициях Зеленского и Арахамии провело сеанс уриноофтальмологии.

    «В Государственном Бюро Расследований (ГБР) опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины из семейной коллекции пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко («Евросолидарнисть»). Как заявили агентству «Интерфакс-Украина» в ГБР, пока продолжаются следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно обзор картин». Если это осмотр картин, то я, видимо, раньше как-то неправильно их осматривал в разных музеях мира.

    А сегодня утром мне написал еще один сотрудник музея. И я процитирую его полностью:
    - У меня в музее пост вооруженной охраны. Возникает оправданный вопрос, а каков алгоритм их действий в такой ситуации? Любой из предметов находящихся у меня в музее стоит минимум сотню тысяч долларов. За сохранность этих предметов я несу уголовную ответственность. Я, а не какой-то залетный штурмовик ДБР, который может повредить или банально украсть один из экспонатов. Я не идеализирую этих людей. Они далеко не ангелы. Но ведь вся ответственность на мне! Не моральная, не этическая , а уголовная. Очень хочется знать, ответ министра внутренних дел Авакова, как должны действовать подчиненные ему бойцы ДСО в ситуации когда неустановленные вооружённые лица проникают в охраняемое ими помещение, в котором находятся большие ценности? Должны ли они стрелять? Хотя бы в воздух! Или надо брать частную охранную компанию, что не предусмотрено нормами. Ведь государственные музеи должны быть под охраной ДСО с огнестрельным оружием. А у нас нет частных охранных компаний с огнестрелом. И что нам делать в подобной ситуации? Просить посетителей, чтоб они задержали этих черных человечков до приезда полиции и КОРДа?

    А особенно меня развлекла реакция нашего главы КМДА Виталия Кличко, который пока еще и мэр Киева. Реакции не было. Его реакции не было совсем! А должна была быть. Потому что Виталий Владимирович, как мэр и как официальный управляющий коммунальным имуществом, а музей Гончара - это наш городской музей и собственность киевской громады, должен был защитить музей. Не Порошенко, а именно музей! И он мог приехать, а затем словом или кулаками защитил бы наше с ним коммунальное имущество. Но не приехал. И промолчал. Потому что подобное поведение очень бы не понравилось Офису президента. Вот киевлянам бы понравилось, а Ермаку и Зеленскому не понравилось бы. Поэтому Кличко предпочёл понравиться Банковой. Ну, это его выбор.

    В общем, то что вчера произошло не могло произойти в Прадо, Лувре, Уффици или Орсе. А вот в Третьяковке или Эрмитаже могло бы. И то не факт. Но мы все вчера в очередной раз увидели, что в Украине отсутствует верховенство право, но есть право силы и право Банковой. Понятно, что абсолютная власть пьянит и дурманит голову. Только похмелье может быть крайне неприятным. И даже болезненным.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко музей Державне бюро розслідувань КМДА
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