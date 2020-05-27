У Порошенка заявляють, що Зеленський регулярно телефонує в ДБР і віддає накази



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Артур Герасимов: вчора був ганебний день української правоохоронної системи, це був ганебний день особисто президента Зеленського Фото: eurosolidarity.org

Артур Герасимов: за Порошенка спецназівці штурмували Слов’янськ, а за Зеленського – штурмують музеї

Незаконне захоплення приміщення Музею Гончара, яке здійснили вчора співробітники ДБР, відбувалося під особистим контролем президента Зеленського. Про це на брифінгу біля стін музею повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов. Він повідомив деталі учорашнього штурму музею, зокрема, про неодноразові телефонні переговори силовиків із керівництвом, йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«Дуже боялися відповідальності за злочинні дії по порушенню українських законів і доповідали про це наверх. І через це особисто Зеленський опустився до того, що не менше 6 разів телефонував до ДБР, наскільки я розумію, з наказами злочинно порушувати закон», – зазначив Герасимов.

«Вчора Зеленським була перейдена чергова червона лінія. Я б хотів звернутися до українців: те, що вчора без рішення суду злочинно ламали двері в національний музей означає те, що вони хочуть без рішення суду злочинно ламати двері до оселі кожного українця. Вперше за багато років це сталося і дуже стрімко повертаються часи Януковича. Бо спецназ за Порошенка штурмував Слов’янськ, а спецназ Зеленського штурмує музеї», – наголосив Артур Герасимов.

Співголова «Європейської солідарності» подякував усім, хто висловив своє обурення діями силовиків щодо музейної установи, а також журналістам, які висвітлювали це в режимі реального часу і навіть зазнали травм внаслідок силових дій представників ДБР.

«Вчора був ганебний день української правоохоронної системи, це був ганебний день особисто президента Зеленського. Але можливо ще є шанс виправити. Для цього перше, що треба зробити – особисто Зеленському вибачитися перед директором музею Петром Івановичем Гончаром. Особисто вибачитися перед журналістами, яких вчора побили. І перестати порушувати закон. Також нас дуже здивувало, шо немає жодної реакції від Верховної Ради України. Тому ми звертаємося до спікера ВРУ Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в музеї Гончара. Також ми вимагаємо терміново зібрати комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати комітет з гуманітарної інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, без жодних аргументів, без жодних документів ламаються двері в національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих слідчих ДБР, які не показували документів, які не представлялися, які застосовували фізичну силу і які ламали двері в Національний музей», – наголосив Артур Герасимов.

Герасимов звернув увагу, що за наказами Зеленського силовики намагаються вже рік знайти будь-що проти Порошенка, але їм це не вдається. «За рік вони перелопатили всі попередні 5 років, але всі 15-17-18 справ виявилися мертвонародженими. І це вже не ми – вони самі про це говорять. Такою самою мертвонародженою буде і ця справа», – заявив Артур Герасимов.

«Учора нищився міжнародний авторитет України, нищилась українська демократія, нищились права людини через сліпу ненависть, злобу і страх однієї людини. Володимире Олександровичу, не треба боятися. Ваш ворог сидить у Кремлі. І вам треба об’єднувати країну, а не роз’єднувати її», – закликав співголова фракції «Європейська солідарність» президента Зеленського.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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