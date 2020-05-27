ДБР викликає Порошенка на два допити – у справах щодо «плівок Деркача» і картин



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Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит

ДБР викликало Порошенка на допит як свідка

Державне бюро розслідувань повторно викликало Петра Порошенка на допит у справі про переміщення через кордон 43 картин, а також викликало на допит у справі про запис його розмов з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше Главком повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня.

В обох справах колишнього президента викликають на допит як свідка. Він має з’явитися 29 травня об 11:00 за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, каб. 510.

У першій справі також на допит викликали дружину Порошенка Марину. Це справа про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. На перший допит Порошенко з дружиною не з’явилися, тому повістку їм принесли в музей Гончара на виставку.

Друга справа стосується записів розмов Порошенка і Байдена, які оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він стверджує, що записи він отримав від неназваних «журналістів-розслідувачів», які розповіли, що Порошенко сам записував свої розмови з Байденом.

Деркач передав ці записи в Офіс генпрокурора як начебто доказ «зовнішнього управління» Україною.

Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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