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    Політика

    ДБР викликає Порошенка на два допити – у справах щодо «плівок Деркача» і картин

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    Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит - ДБР викликає Порошенка на два допити – у справах щодо «плівок Деркача» і картин
    Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит

    ДБР викликало Порошенка на допит як свідка

    Державне бюро розслідувань повторно викликало Петра Порошенка на допит у справі про переміщення через кордон 43 картин, а також викликало на допит у справі про запис його розмов з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Раніше Главком повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня.

    В обох справах колишнього президента викликають на допит як свідка. Він має з’явитися 29 травня об 11:00 за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, каб. 510.

    У першій справі також на допит викликали дружину Порошенка Марину. Це справа про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. На перший допит Порошенко з дружиною не з’явилися, тому повістку їм принесли в музей Гончара на виставку.

    Друга справа стосується записів розмов Порошенка і Байдена, які оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він стверджує, що записи він отримав від неназваних «журналістів-розслідувачів», які розповіли, що Порошенко сам записував свої розмови з Байденом.

    Деркач передав ці записи в Офіс генпрокурора як начебто доказ «зовнішнього управління» Україною.

    Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

    Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

    Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків

    Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері. 

    Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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