Парень изобрел пневматическое ружье для борьбы с теми, кто не носит масок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бояться оружия не стоит, ведь стреляет оно не пулями

Все мы уже привыкли к ношению масок в общественных местах. И несмотря на то, что сегодня мы чувствуем себя в большей безопасности, чем еще пару месяцев назад, расслабляться пока рановато! Однако есть среди нас и те, кто не особо напрягался все это время и то и дело норовил прошмыгнуть в магазин или общественный транспорт без средств защиты.

Специально для таких хулиганов основатель You-Tube канала Sufficiently Advanced Аллен Пен изобрел ружье. Но только не для того, о чем вы успели подумать, а напротив для защиты. Потому что это ружье стреляет в злостных нарушителей не пулями, а масками! И если эта идея кажется вам смешной и сумасшедшей, но крайне интересной, то ее реализация позабавит вас не меньше. Уверяем!

В Америке, где живет Аллен, по-прежнему не утихает противостояние между теми, кто еще опасается болезни и ходит в маске, и теми, кто уже отказался от средств индивидуальной защиты. Для того, чтобы не вступать в спор с теми, кто не носит маску, а быстро и действенно решить проблему в свою пользу, Аллен изобрел ружье, которое стреляет в нарушителя маской, да так, чтобы она сразу же попала куда следует и могла исполнить свое предназначение!

Такое ощущение, что люди просто не носят масок. А ведь они должны! Так что мы будем с этим делать? Что я буду с этим делать? Что ж, я мог бы сделать забавное обучающее видео о том, насколько безопасны и эффективны маски. Нет! Нет! Так много умных людей уже сняли подобные видео. Если бы это было действенно, это бы уже принесло свои плоды — объяснил в своем видео Аллен.

Пусковая установка механизма оснащена пневматической системой, приводимой в действие компактным баллоном с углекислым газом, подключенным к соленоиду. Также маска имеет весовые магниты на концах ниток, которые обвивают затылок цели и спутываются между собой, тем самым фиксируя маску.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку