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    Жизнь

    Пенсионер поехал за кормом для собак, а вернулся миллионером

    • Розсилка
    Пенсионер поехал за кормом для собак, а вернулся миллионером
    www.dreamstime.com

    Невероятная удача

    Пенсионер из Нью-Йорка, 73-летний Дейл Фарранд выиграл приз в размере 10 миллионов долларов. Очевидцы отмечают, что мужчина купил билет за 30 долларов в местном магазине Cumberland Farms, покупая закуски Slim Jims для своих собак.

    Окончив покупки, ни о чем не подозревая, Дейл сел в машину и стер защитное покрытие на лотерейном билете. Фарранд сначала не мог поверить в случившееся, и сразу поехал домой, чтобы жена проверила билет еще раз.

    В результате, после уплаты всех налогов, Фарранд получит  6,7 млн. долларов.

    Выигранные деньги пенсионер потратит на выплаты по ипотеке, ремонт и помощь своим детям и внукам.

    Джерело: New York Post

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