Пенсионер поехал за кормом для собак, а вернулся миллионером



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Невероятная удача

Пенсионер из Нью-Йорка, 73-летний Дейл Фарранд выиграл приз в размере 10 миллионов долларов. Очевидцы отмечают, что мужчина купил билет за 30 долларов в местном магазине Cumberland Farms, покупая закуски Slim Jims для своих собак.

Окончив покупки, ни о чем не подозревая, Дейл сел в машину и стер защитное покрытие на лотерейном билете. Фарранд сначала не мог поверить в случившееся, и сразу поехал домой, чтобы жена проверила билет еще раз.

В результате, после уплаты всех налогов, Фарранд получит 6,7 млн. долларов.

Выигранные деньги пенсионер потратит на выплаты по ипотеке, ремонт и помощь своим детям и внукам.

Джерело: New York Post