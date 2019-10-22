Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok



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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью instagram.com/kyliejenner/

Вокал Кайли тут же пустили на мемы

Кайли Дженнер случайно установила новый рекорд: ее колыбельная для дочери состояла из трех слов и за три дня чуть не сломала TikTok, задав самый трендовый хештег в истории сервиса. В видео, которое стало вирусным на прошлой неделе, Дженнер проводила тур по своему офису Kylie Cosmetics и зашла в комнату, где спала малышка Сторми, разбудив ее милой мелодией Rise And Shine.

Вокал Кайли тут же пустили на мемы, а хештег #riseandshine набрал 4 миллиона просмотров на TikTok в первый день, 70 миллионов во второй день и к воскресенью добрался до отметки в миллиард просмотров – так быстро это не удавалось еще никому. Интересно, что у семьи Кардашьян есть определенные договоренности со многими соцсетями, но не с TikTok. По крайней мере, так было до внезапного прорыва Кайли, после которого «мамаджер» Крис Дженнер наверняка исправит это упущение.