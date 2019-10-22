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    Жизнь

    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok

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    <p>Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok

    Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью

    instagram.com/kyliejenner/

    Вокал Кайли тут же пустили на мемы

    Кайли Дженнер случайно установила новый рекорд: ее колыбельная для дочери состояла из трех слов и за три дня чуть не сломала TikTok, задав самый трендовый хештег в истории сервиса. В видео, которое стало вирусным на прошлой неделе, Дженнер проводила тур по своему офису Kylie Cosmetics и зашла в комнату, где спала малышка Сторми, разбудив ее милой мелодией Rise And Shine.

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    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok
    Песня самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер установила рекорд на TikTok

    Вокал Кайли тут же пустили на мемы, а хештег #riseandshine набрал 4 миллиона просмотров на TikTok в первый день, 70 миллионов во второй день и к воскресенью добрался до отметки в миллиард просмотров – так быстро это не удавалось еще никому. Интересно, что у семьи Кардашьян есть определенные договоренности со многими соцсетями, но не с TikTok. По крайней мере, так было до внезапного прорыва Кайли, после которого «мамаджер» Крис Дженнер наверняка исправит это упущение.

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