Певица Руслана Зеленскому: «Володя, страна – это не сериал!»

Руслана призналась, что голосовала за Зеленского, но теперь разочарована, потому что «становится хуже»

Певица Руслана Лыжичко обратилась к президенту Зеленскому: «Володя – это страна, а не сериал! Не пиши свой сценарий – это ошибка!»

«Он успешный сценарист и продюсер, но это всего лишь жанр искусства, который предполагает создание иллюзий, – рассказала певица в программе «Бацман» на YouTube. - Сценарист пишет то, чего нет, и выдает свои фантазии за действительность. Так вот мне бы хочется сказать: «Володя, так в политике не получится! Тут нельзя писать свои кульминации. Не чувствовать людей, а навязывать им свой сценарий. Надо воплотить в жизнь сценарий, который хочет Украина. Иначе сценарий Зеленского, и сценарий простых людей рано или поздно станет разным. И тогда ничего не поможет! Собери все прогрессивные предложения от специалистов, украинских элит – хочешь быть новатором, будь им. Делай! Но пока мы не видим даже попытки что-то изменить».

Певица призналась, что видела Зеленского всего один раз – на концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины на стадионе «Олимпийский». «Если бы не это выступление, мы бы не встретились, – говорит Руслана. – Это дико, как мне кажется. Мы пошли бы к Зеленскому, но не для того, чтобы что-то попросить, – предложить. Но вы же закрыли двери и не хотите слушать».

«Мы с Русланой очень похожи на всю нашу Украину, – добавил муж певицы, продюсер Александр Ксенофонтов, который тоже брал участие в интервью. – Моя жена – это 72 процента, а я 20 с чем-то. Мы проголосовали за разных кандидатов. Скажу честно, выбирали из двух зол: она – одно, я – другое. Она выбирала «кота в мешке», а для меня просто не было другого выбора. Каждый раз, когда мы голосуем, думаем: хуже уже быть не может».

«А оно берет и становится хуже! – эмоционально перебила мужа Руслана. – Человек, который садится в это кресло, должен понимать для себя: он поднимет это государство или подставит его. Это огромная ответственность! Когда Володя победил, я вела стрим у себя в соцсети, и тогда сказала: «Вы не имеете права на ошибки, потому что много уже сделано».