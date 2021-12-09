Власова о бывшем муже, экс-продюсере «ВИАГры»: «Мою маму через забор, меня – туда же»

Евгения Власова призналась, что экс-супруг просил ее вернуться, но она отказалась

Певица Евгения Власова в интервью YouTube-каналу «Олицкая», что ее отношения с экс-продюсером группы «ВИАГра» складывались непросто – и во время брака, и сейчас.

Мама Власовой не принимала ее избранника: «Это была война!». Тем не менее, как уверят Евгения, начиналось все замечательно – «водитель, домработница, продукты». Но певице приходилось решать в одиночку много бытовых вопросов. «У моих родителей всегда был общий бюджет, все знали, где полка с деньгами. «А тут, я все сама и сама. А мы должны вместе решать какие-то вопросы по бюджету. И тогда я в лоб: «Вот полка и я хочу, чтобы там всегда были деньги на общие расходы. Это был острый момент. Но я была беременна, обессилена токсикозам, уже не могла заработать. Подхожу к этой полке: ничего нет. Хожу по дому (а он у него большой), вижу: лежат деньги, но на другой полке. Вот такой характер! Лишь бы сделать не так, как сказала. И такие отношения у нас были всегда. Я много раз от него уходила, потому что не было тепла. Для меня всегда было важно лечь на плечо своему мужчине. Но ему это никогда не было нужно. Честно говоря, ни он, ни я не любили тогда по-настоящему. Это были невротические отношения.

«Во время развода было много тяжелого, – вспоминает Власова. – Мне пришлось бороться, чтобы у моего ребенка была крыша над головой. И у меня тоже, чтобы не жила с мамой. Диму это устраивало, меня – нет. Сама еще не зарабатывала, мне нужно было поднимать ребенка. И я уже знала на тот момент, что такое очень хорошо жить».

Однако певица говорит, что не особо переживала из-за развода, потому что «мы особо вместе и не жили, дурдом был всегда». Но «спустя время он пришел и сказал: «Давай восстанавливать отношения, начнем все сначала. Новый дом, все новое… Я понимаю, что конечно же нет. Потому у него ко мне такое резко-отрицательное отношения до сегодняшнего дня. Я та, кто ушла. Дочка (сейчас ей 17) недавно спрашивает: «С ним все в порядке?» Говорю: «Вот алименты пришли, значит все хорошо». Алименты он платит последние три года – это был принципиальный вопрос. Они мало общаются. Мне кажется, что нет ни одной причины, которая может заставить не общаться с ребенком. Если у тебя есть руки, чтобы взять телефон, язык, чтобы разговаривать. Ты всегда можешь сесть, приехать, разбить всех в пух и прах. Мою маму перекинуть через забор, меня – туда же. Ну, дайте мне общаться с дочерью! А если душевного порыва нет, то, конечно будет придумываться все, что угодно».