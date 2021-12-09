У премьера Британии Бориса Джонсона родился седьмой ребенок

Премьер-министр Великобритании не любит отвечать на вопросы о личной жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимает поздравления: сегодня у него родилась дочка.

Пресс-секретарь политика заявил прессе: «Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице. И у матери, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую медицинскую бригаду по беременности и родам за их заботу и поддержку».

У Джонсона и его жены уже есть годовалый сын Фото: rg.ru

Это второй ребенок супругов, первый – мальчик – появился на свет в апреле 2020 года. 33-летняя Кэрри – третья жена 57-летнего премьер-министра. От второго брака у него есть четверо детей и еще один ребенок от внебрачных отношений.

Распространяться на тему семейной жизни Джонсон не любит, заявляя, что избирателя эти вещи интересуют меньше всего. На недавний вопрос журналиста, сколько у него детей и участвует ли он в их воспитании, Джонсон ответил: «Я не думаю, что народ мечтает услышать об этом».