Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье



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Популярная украинская певица Джамала instagram.com/jamalajaaa/

Это лучшие ощущения, - поделилась артистка

Популярная украинская певица Джамала, которая ждет ребенка, похвасталась красивым летним образом. Знаменитость поделилась снимками с новой фотосессии на своей странице в Instagram.

С наступлением лета Джамала предстала перед поклонниками в образе цветка. Для фотосессии она нарядилась в легкое оранжевое платье с откровенным декольте. благодаря своим черным волосам звезда стала похожа на мак. В описании она отметила, что сейчас пришло время для этих цветов.

На опубликованных кадрах беременная певица сидит на высоком стуле и нежно гладит свой округлившийся живот. Края ее платья опускается до самого пола, а на одном из фото Джамала взмахнула подолом, будто крылом, из-за чего стала еще больше похожа на цветок мака.

Пользователи социальной сети оценили цветочную внешность артистки в комментариях:

«Нежная наша Джа», «Какая красота», «Безумно красивая и талантливая!», «Обожаю», «Джа вы прекрасны, насколько беременность прекрасный хоть и трудный период женщины!!!», « Даже жалко мужчин что они не могут чувствовать и пережить эти эмоции и чувства материнства!!!», - пишут восторженные поклонники.