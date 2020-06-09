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    Жизнь

    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье

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    Популярная украинская певица Джамала - Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Популярная украинская певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Это лучшие ощущения, - поделилась артистка

    Популярная украинская певица Джамала, которая ждет ребенка, похвасталась красивым летним образом. Знаменитость поделилась снимками с новой фотосессии на своей странице в Instagram.

    С наступлением лета Джамала предстала перед поклонниками в образе цветка. Для фотосессии она нарядилась в легкое оранжевое платье с откровенным декольте. благодаря своим черным волосам звезда стала похожа на мак. В описании она отметила, что сейчас пришло время для этих цветов.

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    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    Беременная Джамала удивила нежной фотосессией в стильном платье
    instagram.com/jamalajaaa/

    На опубликованных кадрах беременная певица сидит на высоком стуле и нежно гладит свой округлившийся живот. Края ее платья опускается до самого пола, а на одном из фото Джамала взмахнула подолом, будто крылом, из-за чего стала еще больше похожа на цветок мака.

    Пользователи социальной сети оценили цветочную внешность артистки в комментариях:

    «Нежная наша Джа», «Какая красота», «Безумно красивая и талантливая!», «Обожаю», «Джа вы прекрасны, насколько беременность прекрасный хоть и трудный период женщины!!!», « Даже жалко мужчин что они не могут чувствовать и пережить эти эмоции и чувства материнства!!!», - пишут восторженные поклонники.

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    певица семья Джамала новости
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