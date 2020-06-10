Победитель «Евровидения» признался в многолетней зависимости от антидепрессантов



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Певец Александр Рыбак instagram.com/rybakofficial/

Артист рассказал об уничтоживших его волю таблетках

Победитель международного вокального конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного. Об этом он рассказал в Instagram.

Певец отметил, что до сих пор скрывал свою зависимость, которая продолжалась 11 лет. «Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал Рыбак.

По словам исполнителя, зависимость от таблеток сделала его «слабым и напуганным», а также крайне негативно отразилась на общем состоянии организма и испортила отношения с людьми. «Она почти уничтожила мою волю к жизни», — добавил он.

«У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась.

В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок.

В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни.

Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет», - написал Рыбак.

instagram.com/rybakofficial/

Напомним, Александр Рыбак— норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение-2009» в России. Получил 387 баллов, что до 2016 года являлось рекордом за все время проведения конкурса. Также представлял Норвегию на конкурсе песни «Евровидение-2018».