Певица по‑прежнему верит, что ей удастся урегулировать этот вопрос и победа обязательно останется за ней.

«Столько всего, я даже не понимаю, как все рассказать и правда не хочу. Все время сомневаюсь, нужно ли, но потом читаю Ваши письма и понимаю, что необходимо ! И это фото, оно с улыбкой! Потому что сейчас, я больше не одна! Потому что я не опущу руки! Потому что, как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от себя возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы вместе Нас не сломишь! А любовь победит и все будут жить дружно», - отметила певица.