Несколько дней назад популярная певица призналась, что ее бывший супруг пытается лишить ее родительских прав и отобрать дочь Монику

В откровенном интервью Анна Седокова рассказала, что не имеет возможность полноценно общаться с дочкой на протяжении последних восьми месяцев. История популярной певицы так взволновала фанатов артистки и женщин, которые оказались в такой же ситуации, что Седокову буквально «завалили» личными сообщениями со словами поддержки и дельными



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Анна Седокова с младшим сыном Гектором

Несколько дней назад популярная певица призналась, что ее бывший супруг пытается лишить ее родительских прав и отобрать дочь Монику

В откровенном интервью Анна Седокова рассказала, что не имеет возможность полноценно общаться с дочкой на протяжении последних восьми месяцев. История популярной певицы так взволновала фанатов артистки и женщин, которые оказались в такой же ситуации, что Седокову буквально «завалили» личными сообщениями со словами поддержки и дельными советами.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Я хотела с вами поделиться. Вот уже как два дня, вы знаете о том, что происходит со мной и Моникой. Долгие месяцы мне было очень страшно говорить об этом, потому что я понимала, какую ярость это может вызвать. За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три главных телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации как я! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу. Какое-то время назад, адвокаты другой стороны, за три часа до встречи с Моникой, написали, что они отменят визит, если я буду делать фото Мо. Они потребовали запретить мне постить фотографии нашей дочери, либо я с ней не увижусь. Я согласилась. Сейчас, я могу встречаться с нашей дочкой только с надзирательницей, которая, когда мы обнимаясь спим ночью ( и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет ) сидит и смотрит на нас», — написала в соцсети Анна.

Певица по‑прежнему верит, что ей удастся урегулировать этот вопрос и победа обязательно останется за ней. «Столько всего, я даже не понимаю, как все рассказать и правда не хочу. Все время сомневаюсь, нужно ли, но потом читаю Ваши письма и понимаю, что необходимо ! И это фото, оно с улыбкой! Потому что сейчас, я больше не одна! Потому что я не опущу руки! Потому что, как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от себя возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы вместе Нас не сломишь! А любовь победит и все будут жить дружно», - отметила певица.



