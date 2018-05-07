Бритни Спирс шокировала своим недиетическим завтраком

Артистка иногда позволяет себе забыть о строгих ограничениях в еде

Популярная американская певица Бритни Спирс часто радует поклонников стройной фигурой, а также сложными акробатическими трюками, которые она с легкостью выполняет на сцене. Однако поддерживать идеальную фигуру ей удается не за счет диетического питания. Артистка опубликовала фото своего завтрака, который уж точно нельзя назвать диетическим, пишет

ГЛАВКОМ



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Бритни Спирс

Артистка иногда позволяет себе забыть о строгих ограничениях в еде

Популярная американская певица Бритни Спирс часто радует поклонников стройной фигурой, а также сложными акробатическими трюками, которые она с легкостью выполняет на сцене. Однако поддерживать идеальную фигуру ей удается не за счет диетического питания. Артистка опубликовала фото своего завтрака, который уж точно нельзя назвать диетическим, пишет «Главком».

«Отличное начало выходных», – подписала певица снимок в Instagram, на котором показывается несколько кусочков мяса, картошка, яйца и пару кусочков хлеба. Калорийный завтрак звезда запила соком.

Для поддержания формы звезда активно занимается спортом и танцами со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Асгари. Именно благодаря этому она стала эталоном тысяч женщин, стремящихся избавиться от лишних килограммов.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 5 Тра 2018 р. о 9:57 PDT

Отметим, что Бритни Спирс признавалась, что следит за своим рационом, однако, видимо, позволяет себе и калорийную пищу, чем изрядно удивила поклонников.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 3 Тра 2018 р. о 1:24 PDT

И такую слабину можно простить Бритни Спирс, ведь каждый день певица активно занимается спортом, чем не один раз хвасталась в социальной сети. После упорных тренировок звезда действительно может показать идеально стройную фигуру и позволить себе любое мини-платье.