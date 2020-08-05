Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles



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Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles

Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни в интервью журналу GQ раскрыл причину распада коллектива.

По его словам, группа распалась в результате «семейной ссоры». Как пояснил Маккартни, мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.

Он отметил, что теперь понимает, что коллектив был семьей, а в семьях иногда случаются ссоры. «Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это», — сказал Маккартни.

Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles. Маккартни пояснил, что если бы он этого не сделал, права на песни принадлежали бы Аллену Клейну, бизнесмену, который был менеджером группы в конце 1960-х.

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.

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