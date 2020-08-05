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    Жизнь

    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles

    • Розсилка
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles

    Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles

    Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни в интервью журналу GQ раскрыл причину распада коллектива.

    По его словам, группа распалась в результате «семейной ссоры». Как пояснил Маккартни, мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.

    Он отметил, что теперь понимает, что коллектив был семьей, а в семьях иногда случаются ссоры. «Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это», — сказал Маккартни.

    Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles. Маккартни пояснил, что если бы он этого не сделал, права на песни принадлежали бы Аллену Клейну, бизнесмену, который был менеджером группы в конце 1960-х.

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    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles
    Пол Маккартни впервые раскрыл причину распада The Beatles

    The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.

    Ранее мы писали, что была найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года

    Также «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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    артист актер музыка
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