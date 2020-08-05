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    Невідомі розстріляли у Чикаго репера FBG Duck

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    Репер FBG Duck загинув під час вуличної стрілянини - Невідомі розстріляли у Чикаго репера FBG Duck
    Репер FBG Duck загинув під час вуличної стрілянини

    26-річний чоловік помер від кулі невідомих стрілків

    У Чикаго під час стрілянини з проїжджаючого повз автомобіля був убитий репер FBG Duck.

    Як повідомляє WGN 9, поліція Чикаго підтвердила, що троє людей були поранені в результаті стрілянини. Представник поліції Том Ахерн повідомив, що двоє постраждалих, чоловік і жінка, зараз знаходяться в лікарні, а третій чоловік помер від отриманих травм. Офіційні особи публічно не впізнали вбитого, але заявили, що жертвою був 26-річний темношкірий чоловік.

    CBS Chicago додає, що постраждала жінка отримала поранення в руку і знаходиться в стабільному стані. Чоловік, який вижив, знаходиться в критичному стані після пострілів в спину і боки.

    Заступник начальника поліції Деніел О'Ши повідомив журналістам, що два автомобілі зупинилися на Оук-стріт, коли люди робили покупки. Четверо невідомих - по двоє з кожної машини - відкрили вогонь біля магазинів, після чого зникли з місця події.

    Активіст за громадянські права і колишній кандидат в мери Чикаго Джа'Мал Грін заявив, що в результаті інциденту загинув 26-річний репер FBG Duck.

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    «Популярний репер FBG Duck помер в результаті пострілу годину назад. Моліться за його сім'ю, принесіть їм справедливість після цього безглуздого вчинку», - написав він на своїй сторінці в Twitter.


     

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