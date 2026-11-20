Українська телеведуча Світлана Рижук померла у віці 40 років після важкої хвороби. Про це повідомив її чоловік Віктор Верба, передає «Главком».

«Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому», – йдеться у дописі.

Віктор Верба наголосив, що його дружина боролася до останнього подиху. «Світлана боролася до останнього подиху, вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість! Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим. Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом – спокійна і неймовірно красива», – написав він.

Віктор Верба додав, що церемонія прощання зі Світланою Рижук відбудеться у Луцьку.

Світлана Рижук із сім'єю фото: Victor Verba Motanka/Facebook

Що відомо про Світлану Рижук

Світлана Рижук народилася 10 червня 1986 року в Луцьку. Здобула освіту на факультеті міжнародної журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Спершу вона працювала на місцевому телебаченні, а згодом стала ведучою «Нового каналу». Глядачам вона була найбільше відома як ведуча прогнозу погоди та ранкового шоу «Підйом».

Світлана Рижук пішла з життя через рак фото: Victor Verba Motanka/Facebook

У 2025 році стало відомо, що телеведуча бореться із раком молочної залози з метастазами в печінку та кістки. Сама телеведуча дізналася про хворобу у 2024 році. Певний час вона проходила лікування у Німеччині.

Світлана Рижук була у шлюбі з українським співаком та композитором Віктором Вербою. Разом вони виховували доньку, яка народилася у 2021 році.