Помер правнук Рокфеллера та колишній сенатор США

Рокфеллер був обраний сенатором у 1984 році й завершив політичну кар’єру у 2013-му

Американський політик і правнук засновника династії Рокфеллерів Джон Джей Рокфеллер IV помер у віці 89 років у своєму будинку у Вашингтоні. Про це повідомляє The Washington Post, передає «Главком».

«Родина покійного не повідомила про причину його смерті», – зазначається у статті.

фото: Reuters

фото: АР

Представляючи Демократичну партію в Сенаті протягом 29 років, правнук знаменитого нафтового магната очолював комітет з торгівлі, науки та транспорту, а також комітет у справах ветеранів і комітет з розвідки, і керував двопартійним розслідуванням, присвяченим подіям, що передували війні в Іраку. Рокфеллер був обраний сенатором у 1984 році й завершив політичну кар’єру у 2013-му.

Джон Рокфеллер (липень 1839 – травень 1937), який дожив до 97 років, заснував нафтовий промисловий синдикат Standard Oil і став у роки Першої світової війни першим в історії доларовим мільярдером. З урахуванням інфляції капітал нафтовика на момент смерті оцінюється в понад $300 млрд.

Його онук Девід Рокфеллер помер у 2017 році у віці 101 року. За причетність до діяльності Білдерберзького клубу, а також Ради з міжнародних відносин і Тристоронньої комісії, що об’єднують впливових глобалістів, його зараховували до ідеологів так званого світового уряду, існування якого сам онук першого мільярдера заперечував.