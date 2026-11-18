Війна проти України стала найпоширенішою причиною смертності чоловіків працездатного віку в більшості регіонів Росії. Як зазначає Bloomberg, минулого року на бойові дії припало 55% усіх смертей російських чоловіків віком від 18 до 39 років, випередивши серцево-судинні захворювання та онкологію, передає «Главком».

Аналіз понад 11 млн свідоцтв про смерть свідчить, що з лютого 2022 року по серпень 2026 року Росія втратила загиблими майже 400 тис. осіб, однак реальна цифра, ймовірно, є ще вищою через затримки в реєстрації та труднощі з евакуацією тіл. Водночас втрати розподіляються вкрай нерівномірно: влада фактично оберігає від наслідків війни жителів Москви та Санкт-Петербурга, перекладаючи основний тягар на бідніші східні регіони, де мешкає багато етнічних меншин.

Зокрема, серед чоловіків до 40 років, народжених у Сибіру та на Далекому Сході, війна спричинила близько двох третин усіх смертей у 2025 році, тоді як серед уродженців Москви цей показник становить менше третини. Якщо ж порівнювати смертність чоловіків віком 18–59 років до чисельності населення, то в Забайкальському краї цей рівень майже в 30 разів вищий, ніж у столиці РФ, де загинув приблизно кожен тисячний чоловік працездатного віку.

Масштабні втрати на фронті, сотні тисяч тяжкопоранених та виїзд близько 650 тис. громадян за кордон (за оцінкою видання The Bell) суттєво поглиблюють демографічну кризу в Росії. Навіть за прогнозом самого Росстату від 2023 року, населення країни протягом найближчих 20 років скоротиться майже на 6,5 млн – до 139 млн осіб, що обмежує можливості Кремля розвивати економіку та поповнювати армію попри державні програми стимулювання народжуваності.

Офіційну статистику втрат Москва приховує ще з вересня 2022 року, а в багатьох регіонах влада припинила публікувати некрологи військових. Оприлюднені дані стали доступними після того, як 1 листопада групи «Мовчазний ворон» (Silent Crow) та «Кіберпартизани» (Cyber Partisans) заявили про злам внутрішньої мережі Росстату та викрадення близько 23 терабайтів інформації з 25 тис. комп'ютерів.

У самому відомстві визнали факт кібератак наприкінці жовтня, заперечивши витік даних, проте станом на 14 листопада сайт Росстату все ще працював зі збоями та не завантажував частину економічної статистики. У Кремлі та Росстаті відмовилися коментувати оприлюднені показники смертності напередодні тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Шеньчжені.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.