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Померла відома російська акторка, мати путіністки Шукшиної

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Померла відома російська акторка, мати путіністки Шукшиної
У Росії померла 88-річна акторка Лідія Федосєєва-Шукшина
фото: росЗМІ

Лідія Федосєєва-Шукшина розповідала про українців, які нібито звинувачували США у розв'язанні війни, а її донька відкрито підтримала російське вторгнення

У Росії 7 листопада померла відома радянська та російська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина. Їй було 88 років. Про смерть артистки повідомила її донька Марія Шукшина, яка після початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримала російську армію, повідомляє «Главком».

У середині жовтня Федосєєву-Шукшину було госпіталізовано до реанімації через проблеми із серцем. Тоді адвокатка акторки повідомляла, що її стан стабільно тяжкий, а медики борються за її життя. На початку листопада донька артистки Ольга розповіла, що мати перебуває на штучній вентиляції легень.

Лідія Федосєєва-Шукшина народилася 25 вересня 1938 року в Ленінграді. Закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії та за свою кар'єру знялася в десятках фільмів. Найбільшу популярність їй принесли ролі у стрічках «Калина червона», «Пічки-лавочки», «Вони воювали за Батьківщину», «12 стільців» та «Вам і не снилося…».

Акторка мала звання народної артистки РРФСР. Одним із її чоловіків був письменник, актор і режисер Василь Шукшин. Також Федосєєва-Шукшина перебувала у шлюбі з російським музичним продюсером Барі Алібасовим.

У грудні 2022 року Федосєєва-Шукшина розповіла російським журналістам про нібито зустріч з українським подружжям під час відпочинку в Єгипті. Артистка стверджувала,  що українці самі підійшли до неї та почали перепрошувати за війну, звинувативши в її розв'язанні США. Звісно, підтвердження описаної акторкою зустрічі немає.

Раніше російські медіа з посиланням на родичів артистки повідомляли, що Федосєєва-Шукшина підтримувала так звану «спеціальну воєнну операцію». Донька померлої артистки, російська акторка Марія Шукшина, відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У березні 2022 року вона звернулася до окупантів із побажанням повернутися з перемогою, а згодом публічно критикувала противників війни. Артистку внесено до бази сайту «Миротворець». Крім того, Марія Шукшина перебуває під санкціями України.

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Теги: росія росіяни актриса смерть акторка

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