ЗСУ ліквідували на фронті відомого актора російських серіалів

Актору-окупанту було 52 роки

У війні проти України помер російський актор-окупант Єфим Старцев. Зірку російських серіалів поховали у Санкт-Петербурзі. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Єфим Старцев помер 30 вересня, однак родина окупанта повідомила про це лише після поховання. Артист був відомим актором серіалів у РФ, однак обрав відправитися воювати проти України та долучитися до так званого «СВО».

Єфим Старцев пішов воювати проти України фото з відкритих джерел

Як саме він опинився в російській армії окупантів, невідомо. Актор помер у віці 52 років. Був відомий за серіалами «Чудова п’ятірка 5», де він зіграв директора спортзалу Михайла Канавіна, «Ментовські війни», «Наш спецназ».

ЗСУ ліквідували актора-окупанта Єфима Старцева фото з відкритих джерел

Переважно грав у російських кримінальних і детективних серіалах, як «Ленінград 46», «Морські дияволи. Смерч», «Невський. Тінь Архітектора», «Філін», «Вартові Вітчизни» та «48 годин» та інших.

Нагадаємо, російський актор Павло Чернявський також був ліквідований на війні в Україні. Артист-окупант брав участь у так званому «СВО». Як відомо, актор підписав контракт із російським Міністерством оборони в грудні 2025 року та перебував у складі окупаційних військ Росії.

Також повідомлялося, репер Влад Мармеладов, який два роки воював у складі окупаційної російської армії, загинув на війні в Україні. Він служив у складі російської 1-ї окремої бригади спеціального призначення та перебував на так званій «СВО» два роки.