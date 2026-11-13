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Рятувальник загинув під час розбирання завалів у Запоріжжі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Рятувальник загинув під час розбирання завалів у Запоріжжі
Співробітник рятувальної служби «Кобра» загинув під час розбирання завалів будинку в Запоріжжі
фото: ЗОВА

На співробітника рятувальної служби «Кобра» впала бетонна плита під час робіт у будинку, пошкодженому російським ударом

У Запоріжжі під час розбирання завалів будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, загинув співробітник рятувальної служби «Кобра». На чоловіка під час виконання робіт упала бетонна плита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Трагедія сталася на місці руйнувань, де рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будівлі після російського обстрілу.

За інформацією обласної влади, під час виконання робіт на співробітника служби «Кобра» впала бетонна плита. Врятувати чоловіка не вдалося.

«Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці», – йдеться в повідомленні.

Представники Запорізької ОВА висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого.

Наразі ім'я та вік рятувальника не уточнюються. Також обласна влада поки не повідомила додаткових обставин трагедії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про загибель двох рятувальників унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області. 2 листопада під час атаки загинули Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. У загиблих залишилися дружини та четверо дітей. 

Також «Главком» писав про смерть 38-річного рятувальника Артема Ханата. Чоловік зазнав поранень унаслідок російського удару по Запоріжжю. П'ять днів медики боролися за його життя, однак 25 жовтня він помер у лікарні. 

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Теги: ДСНС Запорізька область Запоріжжя смерть ракетна атака

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