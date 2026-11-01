Боролася з раком. Пішла з життя 34-річна чемпіонка Європи з легкої атлетики

Кіра Магіан брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо

У липні 2025 року у Кіри Магіан діагностували рак

Ірландська легкоатлетка Кіра Магіан померла у віці 34 років. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу Діамантової ліги.

«Втрата для спортивної спільноти. Дякуємо за спогади, які ти дарувала нам на наших турнірах і за безліч інших моментів», – йдеться у повідомленні.

В активі Магіан золото (2024 рік), срібло (2022 рік) та бронза (2016 рік) на чемпіонатах Європи з бігу на 1500 м.

Вона брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо.

У липні 2025 року у Магіан діагностували рак.

«Хочу поділитись непростою новиною: у мене діагностували рак. Я вже почала лікування, і я неймовірно вдячна рідним та близьким за любов та підтримку. Прямо зараз я зосереджена на лікуванні. Дуже прошу поважати моє приватне життя та приватність моїх близьких, ми проходимо через це разом», – повідомляла Магіан.

Нагадаємо, 29 жовтня, на 95-му році життя померла Людмила Миколаївна Радченко – фіналістка Олімпійських ігор, чемпіонка СРСР та України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, видатна спортивна журналістка та багаторічна діячка українського олімпійського руху.

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Людмила Миколаївна посіла п’яте місце у стрибках у довжину.

Після завершення спортивної кар’єри присвятила себе спортивній журналістиці: понад 40 років працювала у «Спортивній газеті», розповідаючи про досягнення українських атлетів і розвиток вітчизняного спорту.

Людмила Радченко стояла біля витоків створення журналу «Легка атлетика», була членкинею Національного олімпійського комітету України перших двох скликань і входила до складу президії Федерації легкої атлетики України.