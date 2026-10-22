«Мали б святкувати 55-річчя». Олеся Жураківська вшанувала памʼять актора Віталія Лінецького

Віталій Лінецький грав у Київському академічному театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра

Віталій Лінецький помер на 43-му році життя

Сьогодні, 22 жовтня, виповнюється 55 років з дня народження заслуженого артиста України Віталія Лінецького. Актриса Олеся Жураківська вшанувала памʼять актора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актриси у Facebook.

Олеся Жураківська та Віталій Лінецький були не лише колегами, але й друзями. Акторка зазначила, що не забуває товариша та сумує. Сьогодні артисту виповнилося б 55 років.

«Завжди тебе люблю і памʼятаю, дорогий мій друже… Сьогодні День твого народження, мали б святкувати 55… Дякую, дорогий, за дружбу, партнерство, неймовірний акторський і людський талант!!! Світла памʼять Віталію Лінецькому», – зазначила актриса.

фото: Жураківська Олеся /Facebook

Зазначимо, Віталій Лінецький народився 22 жовтня 1971 року в Івано-Франківську. Закінчив університет імені Івана Карпенка-Карого та працював в Івано-Франківському музично-драматичному театрі й Київському театрі драми і комедії на Лівому березі.

фото з відкритих джерел

З 2000 року знімався в кіно, а глядачам запам’ятався, зокрема, роллю Олега Пожарського в серіалі. Також знімався у таких стрічках: «Життя як цирк», «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «День народження Буржуя», «Слід перевертня», «Попелюшка», «Жіноча інтуїція 2», «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» та інших.

Віталій Лінецький грав у Київському академічному театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра фото з відкритих джерел

Актор загинув 16 липня 2014 року в Києві на 43-му році життя в наслідок нещасного випадку. Похований на Берковецькому кладовищі.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про шлях співака Олега Кулика, видатного українського співак. Він був талановитим музикантом, автором пісень та поетом, голос якого викликав захоплення. Олег Кулик поклав початок розвитку рок-музики в перше десятиліття Незалежності України. Однак життя артиста обірвалося раптово 21 серпня 1996 року помер.



