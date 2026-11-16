На фронті загинув ексмер Рави-Руської та заступник комбата Микола Зінько

Військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади захищав Україну ще з 2014 року

На фронті загинув заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, колишній міський голова Рави-Руської та очільник Львівської обласної організації ВО «Свобода» Микола Зінько. Про загибель військового 16 листопада повідомив лідер партії Олег Тягнибок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Гал-Інфо».

Тягнибок назвав загиблого захисника надійним побратимом, відданою людиною слова, принципів і великого серця.

Микола Зінько став на захист держави ще у 2014 році, коли добровольцем долучився до батальйону «Січ». Саме тоді він здобув перший бойовий досвід у російсько-українській війні.

У 2015 році Зінька відкликали зі служби у зв'язку з обранням міським головою Рави-Руської на Львівщині.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він знову повернувся до війська. Спочатку служив у добровольчому формуванні територіальної громади «Свобода», а згодом обійняв посаду заступника командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Крім військової служби, Микола Зінько очолював Львівську обласну організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Точну дату, обставини загибелі та напрямок фронту, де поліг захисник, наразі не уточнюють.

Інформацію про дату, час і місце прощання з Миколою Зіньком оприлюднять додатково.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про загибель на фронті громадського діяча та колишнього політв'язня Кремля Миколи Карпюка. Захисник, який був співзасновником УНА-УНСО, поліг у бою на Запорізькому напрямку.

Також «Главком» писав про загибель старшого лейтенанта поліції Сергія Медєнцева. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до бригади «Хижак», служив в артилерії, а згодом опанував керування безпілотниками.

Крім того, «Главком» повідомляв про загибель актора Євгена Бушмакіна. Український артист і викладач служив у лавах ЗСУ. Йому було 45 років.