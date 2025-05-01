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Популярний бургер McDonald's йшов, щоб повернутись у трьох нових розмірах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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McDonald's залишає популярний бургер у меню
колаж: glavcom.ua

McDonald's залишає популярний бургер у меню

Мережа ресторанів McDonald's повідомила, що бургер «Біг тейсті» залишається в меню, але в нових розмірах. Про це йдеться на сторінці компанії, передає «Главком».

Вже з 7 травня у меню McDonald's з'явиться популярний бургер у трьох нових форматах. Стало відомо, що буде три розміри: малий, середній та великий.

Популярний бургер McDonald's йшов, щоб повернутись у трьох нових розмірах фото 1
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«Зустрічайте Тейсті у трьох нових форматах Щоб ви могли скуштувати улюблений бургер і на перекус, і коли трішки голодні, і коли дуууууже. Вже з 7 травня», – написали в McDonald's.

Раніше компанія повідомила про вилучення зі свого меню бургера «Біг тейсті», який був найбільшим у їхньому асортименті. Однак поціновачів цього бургера сколихнула ця новина.

Під дописом компанії про вилучення «Біг тейсті» з меню зібралось чимало коментів. Українці закликали компанії не прибирати з меню улюбнений бургер.

Частина користувачів соцмереж була засмучена через таке рішення компанії, адже, за їхніми словами, «Біг тейсті» – найсмачніший бургер у McDonald’s.

Водночас дехто підозрює, що це може бути маркетинговим ходом компанії, спрямованим на підвищення інтересу до продукту.

Компанія відреагувала та написала: «Читаємо ваші коментарі, плачемо від радості за те, як ви любите «Біг Тейсті», і більше не можемо триматися. Так, Біг Тейсті йде, але без ТЕЙСТІ ми вас не залишимо».

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Теги: McDonald's їжа

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