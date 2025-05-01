McDonald's прибирає легендарний бургер із меню: реакція мережі

Мережа ресторанів McDonald's ошелешила українців

Мережа ресторанів McDonald's повідомила про вилучення зі свого меню бургера «Біг тейсті», який був найбільшим у їхньому асортименті. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву компанії.

«Біг тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми. Не пропустіть шанс скуштувати неймовірно смачний та соковитий Біг тейсті ще раз… а можливо і два», – йдеться у дописі.

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Ця новина викликала активну реакцію серед користувачів мережі: вони масово висловлюють незадоволення і навіть закликають створити петицію, аби залишити улюблений бургер у продажу.

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Частина користувачів соцмереж засмучена через таке рішення компанії, адже, за їхніми словами, «Біг тейсті» – найсмачніший бургер у McDonald’s. Водночас дехто підозрює, що це може бути маркетинговим ходом компанії, спрямованим на підвищення інтересу до продукту.

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До слова, 26 квітня у медіа з’явилася новина про те, що McDonald's може повернутися на російський ринок. У компанії відреагували та спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's переживає різке падіння продажів у США від початку пандемії Covid-19. Як повідомляється у звітності компанії, чистий прибуток у жовтні-грудні 2024 року склав $2,017 млрд порівняно з $2,039 млрд за аналогічний період попереднього року.