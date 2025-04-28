Дохід ресторанів та готелів зріс за рік: хто став лідером на ринку

Лідером став McDonald's. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн – приріст клав майже чверть за рік

До десятки кращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі

На 10% зріс сукупний дохід Індексу ресторанів та готелів торік – до 28,22 млрд грн. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.

Аналітики зауважують, що рік був вдалим не для всіх: попри те, що вісім представників переліку збільшили свій дохід, лише шість з них змогли отримати прибуток по результатам періоду. До десятки кращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі.

інфографіка: Опендатабот

Лідером за обома показниками одночасно став McDonald's. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн – приріст клав майже чверть за рік. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.

Друге місце посів «Контракт Продрезерв 5» з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза за рік та склав 122,7 млн грн.

Пузата Хата (компанія «Оперком») закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік – у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.

Одразу три місця в Індексі посіли компанії, що працюють над брендом KFC:

Компанія «Тесті Фуд», власником якої є Валерій Кіптик (співвласник «Варус» та «Єва»). Дохід компанії не змінився за рік і склав 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн;

Глобальна ресторанна група-Україна, заснована «Берілліом Інвестментс» (США). Її дохід склав 982,9 млн грн – +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік – до 155,8 млн грн;

Компанія «ДТС-Харків» посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів – до 10,5 млн грн.

Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: «Парктур» (Буковель) та «Міжнародно-діловий центр» (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток «Парктура» зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а «Міжнародно-діловий центр» взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн.

Компанія «Атомсервіс» посіла девʼяте місце: дохід зменшився майже у сім разів, а прибуток – у 33 рази, до 16,3 млн грн.

«Домінос Піцца Юкрейн» (Domino's Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.

Нагадаємо, третій рік поспіль лідером за доходом залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Водночас за прибутком мережа посіла друге місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Лідером за прибутком стала «Аврора» – 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла третє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з гуртової на роздрібну торгівлю.

До слова, згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.