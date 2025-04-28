Дохід ресторанів та готелів зріс за рік: хто став лідером на ринку
До десятки кращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі
На 10% зріс сукупний дохід Індексу ресторанів та готелів торік – до 28,22 млрд грн. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.
Аналітики зауважують, що рік був вдалим не для всіх: попри те, що вісім представників переліку збільшили свій дохід, лише шість з них змогли отримати прибуток по результатам періоду. До десятки кращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі.
Лідером за обома показниками одночасно став McDonald's. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн – приріст клав майже чверть за рік. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.
Друге місце посів «Контракт Продрезерв 5» з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза за рік та склав 122,7 млн грн.
Пузата Хата (компанія «Оперком») закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік – у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.
Одразу три місця в Індексі посіли компанії, що працюють над брендом KFC:
- Компанія «Тесті Фуд», власником якої є Валерій Кіптик (співвласник «Варус» та «Єва»). Дохід компанії не змінився за рік і склав 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн;
- Глобальна ресторанна група-Україна, заснована «Берілліом Інвестментс» (США). Її дохід склав 982,9 млн грн – +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік – до 155,8 млн грн;
- Компанія «ДТС-Харків» посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів – до 10,5 млн грн.
Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: «Парктур» (Буковель) та «Міжнародно-діловий центр» (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток «Парктура» зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а «Міжнародно-діловий центр» взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн.
Компанія «Атомсервіс» посіла девʼяте місце: дохід зменшився майже у сім разів, а прибуток – у 33 рази, до 16,3 млн грн.
«Домінос Піцца Юкрейн» (Domino's Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.
Нагадаємо, третій рік поспіль лідером за доходом залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Водночас за прибутком мережа посіла друге місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Лідером за прибутком стала «Аврора» – 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла третє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з гуртової на роздрібну торгівлю.
До слова, згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.
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