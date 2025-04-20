Великоднє розговіння: з чого почати святкову трапезу

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!»

Сьогодні, 20 квітня християнський світ разом святкує велике та світле Свято Воскресіння Христового. Після завершення Великого посту віряни з особливою увагою ставляться до першої трапези, дотримуючись давніх традицій та обрядів.​

«Главком» розповідає, що слід з'їсти першим під час великодньої трапези.

У Великдень після церковного богослужіння віряни традиційно розговляються освяченими стравами. Почати розговіння слід з крашанки. Згідно з українськими традиціями, першим після повернення з церкви слід з’їсти освячене варене яйце – крашанку.

Це символізує нове життя та воскресіння. Існує звичай, коли члени родини стукаються крашанками; чия залишиться цілою – той буде щасливим протягом року.

Після крашанки зазвичай куштують паску – обрядовий хліб, що символізує тіло Христове. У деяких регіонах господар розрізає паску та ділить її між усіма присутніми. Потім переходять до інших освячених страв: м’ясних виробів, сиру, масла та інших смаколиків.

Перед початком трапези родина читає молитву. Особливу увагу приділяють залишкам освяченої їжі: їх не викидають, або доїдають, або закопують у землю в місцях, де ніхто не ходить, щоб не топтатися по святому.

Також «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

До слова, Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем. Він почав зі слів: «Сьогодні в день Христового воскресіння ми оновлюємо свої надії на перемогу правди і добра».