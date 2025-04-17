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Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців
«МакДональдз в Ужгороді» – це цілодобовий заклад, єдиний наразі в Україні
фото: Мирослав Білецький/Facebook

Ажіотаж довкола відкриття закладу в Ужгороді викликав різну реакцію

Ужгород став першим містом Закарпатської області, в якому з’явився ресторан McDonald's. Українці сприйняли цю новини по різному: частина щиро підтримала заклад та жителів Ужгорода, а частина заявила, що відкриття ресторану є неприйнятним під час війни. Про це повідомляє «Главком».

Так, заклад став 126-м в Україні, 23-м відкритим після початку повномасштабного вторгнення і другим, відкритим цього року в Україні (також відкрили у Броварах). На відкриття прийшло чимало людей.

Ресторан мережі McDonald's в Ужгороді
Ресторан мережі McDonald's в Ужгороді
фото: Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 1
фото: скриншот відео

«Досі наша область залишалася єдиною в Україні, де не було закладу всесвітньовідомої мережі. Та зауважу, що відкриття ресторану McDonald's в Ужгороді – очікувана подія не тільки для його мешканців, вона бажана і для розвитку регіону», – пише на своїй Facebook сторінці голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Заклад забезпечить 80 робочих місць, його площа сягає близько 400 м2. Разом тут одночасно може розміщатись до 160 відвідувачів. Голова Закарпатської ОВА також наголосив, що це відкриття позитивно вплине й на держбюджет України через податки.

Доволі велика кількість українців зраділа появі McDonald's.

Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 2
скриншот: instagram.com/mcdonaldsukraine
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 3
скриншот: instagram.com/mcdonaldsukraine
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 4
скриншот: instagram.com/mcdonaldsukraine

Також окремі користувачі згадували свої історії з дитинства про очікування відкриття закладу в Ужгороді.

Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 5
скриншот: instagram.com/mcdonaldsukraine

Депутат Закарпатської обласної ради Денис Ман також підтримав відкриття МакДональдз і пожартував про ажіотаж довкола нього: «Здається, ужгородці досі не жили, а існували без Мака, бо як інакше пояснити ажіотаж навколо магазину, який можна порівняти хіба з чергою у військкомат Ужгорода 24, 25 та 26 лютого 2022 року?». До того ж він закликав суспільство підтримувати різні волонтерські ініціативи й взяти за звичку питатися у знайомих чи друзів, які служать, чим вони можуть бути корисними для них.

Проте іншій частині українців, кому відкриття закладу не сподобалося. Обгрунтовують вони це нібито піаром влади, а також тим, що люди із західних областей України «забули про війну».

Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 6
скриншот: facebook.com/DeputatMan
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 7
скриншот: facebook.com/DeputatMan
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 8
скриншот: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 9
скриншот: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 10
скриншот: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

Також були люди, які були дуже обурені тим, що у McDonald's буде використовуватися хлібобулочні вироби із Дніпра та молочні продукти з Білої Церкви.

Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 11
скриншот коментарів із соцмереж
Відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців фото 12
скриншот коментарів із соцмереж

Нагадаємо, що McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня. Ресторан біля станції метро «Лукʼянівська» працює з 1997 року.

Також у 2024 році в Україні після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився «МакДональдс». Він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 м². Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.

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Теги: Ужгород McDonald's

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