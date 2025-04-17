Що має бути у великодньому кошику: повний список продуктів

У різних регіонах України склад великоднього кошика може трохи змінюватися

Центральне місце у кошику займає паска – символ Ісуса Христа, який став для людей «хлібом життя»

Великодній кошик – це не лише набір продуктів для освячення, а справжній обрядовий символ, у якому кожен елемент має своє духовне значення. Він допомагає глибше зрозуміти сенс свята Воскресіння Христового. «Главком» розповідає, що саме можна покласти до кошика, а які продукти заборонено.

Паска

Центральне місце у кошику займає паска – символ Ісуса Христа, який став для людей «хлібом життя». Її випікають з особливим трепетом: господині дотримуються тиші, зосереджуються на добрих думках і молитовному настрої. Рецепти пасок зберігаються у родинах поколіннями, тож кожна має неповторний смак і характер.

Яйця

Яйце – знак початку нового життя і воскресіння. Воно також нагадує про велику жертву Христа заради спасіння людей. Крашанки фарбують у різні кольори або оздоблюють традиційними орнаментами, зокрема за допомогою наклейок.

Молочні продукти

Ці продукти символізують чистоту, ніжність та материнську турботу. Їх ставлять до кошика в невеликому посуді, нерідко з хрестом на поверхні як знаком Божої благодаті.

М’ясні страви

фото pinterest.com

М’ясо у великодньому кошику – це спомин про жертовне ягня з юдейської традиції, що стало прообразом жертви Христа. Зазвичай кладуть домашню ковбасу, шинку або сало – усе те, що не вживалося під час посту.

Хрін

фото: Freepik

Цей пекучий корінь уособлює силу духу, оновлення та очищення. Він, як і покаяння, пробуджує та очищує зсередини – хрін додає гостроти не лише до страв, а й до духовного осмислення свята.

Сіль

Сіль у кошику – це давній оберіг і знак союзу між Богом і людьми. Вона символізує вірність, чистоту й готовність слідувати шляхом Христа.

Вода та свічка

Часто до кошика додають і пляшечку з водою, а вже в церкві купують свічку. Свічка – це символ Світла Христового, яке освітлює шлях віри, надії й любові.

Зокрема, кошик накривають вишитим або білим рушником, що символізує шлях життя, охоронений молитвою і добром.

Що не варто класти до великоднього кошика?

Алкогольні напої – особливо міцні. Винятком може бути трохи церковного червоного вина, яке символізує кров Христа. Утім, краще заздалегідь уточнити це в конкретному храмі.

Продукти з крові – зокрема кров’янку та інші подібні вироби.

Фрукти та овочі – вони не є складовою кошика, адже дозволені навіть у піст і не потребують освячення.

Матеріальні цінності – гроші, прикраси, ключі, документи тощо не несуть до освячення. Якщо є потреба благословити щось важливе, зверніться особисто до священника.

Гострі предмети – ножі, ножиці.

Нагадаємо, що вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

Як повідомлялося, Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

До слова, у пасхальну ніч на території Хмельниччини зміниться комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 3:00. Зазвичай комендантська година у Хмельницькій області діє із 00:00 по 05:00.

Також у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, комендантську годину в Кіровоградській області буде скорочено. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.