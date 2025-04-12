McDonald's відкрив перший ресторан на Закарпатті

Заклад може вмістити близько 166 відвідувачів

Сьогодні, 12 квітня, відкрився перший на Закарпатті McDonald's. Заклад, розташований в Ужгороді на проспекті Свободи, може вмістити близько 166 відвідувачів. До цього дня місто залишалося обласним центром України, де не було закладів мережі McDonald's. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне. Ужгород».

Повідомляється, що McDonald's в Ужгороді став першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення РФ, який працюватиме цілодобово. McDonald's розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м² і може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі.

«З початку 2025 року ми відкрили вже два ресторани. У планах на цей рік ще щонайменше 7 нових закладів. Із кожним новим відкриттям McDonald's сприяє економічному розвитку регіону та підтримує місцеві громади, збільшуючи податки до бюджетів та створюючи робочі місця. У ресторані в Ужгороді працюватиме понад 80 людей , які отримають стабільну роботу, офіційну заробітну плату та бонуси і можливість будувати кар’єру в компанії», – розповів директор з розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак.

Відомо, що робота над відкриттям закладу почалася ще до 2022 року, але з початком повномасштабного вторгнення процес призупинився. Також з’явилися юридичні питання, які затримали запуск закладу.

До речі, ще один заклад McDonald’s незабаром з'явиться у Мукачеві.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився «МакДональдс». Він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 м². Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.

У закладі є 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі. Встановили USB-роз’єми для заряджання смартфонів. Будівлю закладу частково демонтували й реконструювали, фасад оновили, а простір усередині переобладнали.